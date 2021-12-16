Поправки в КоАП — ответ на запрос МСП о снижении административного давления
Москва, 16 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Принятие разработанного Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП законопроекта с поправками в действующую редакцию КоАП поможет сделать законодательство более ориентированным на малое и среднее предпринимательство. Особенно это важно для преодоления последствий пандемии, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, комментируя заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что правительство внесет в КоАП изменения о смягчении наказания за допущенные нарушения малым и средним бизнесом.
По его словам, четыре инициативы, вошедшие в законопроект, должны приниматься и работать вместе. Поправки предусматривают для предпринимателя «право на ошибку» и предупреждение при первом нарушении, снижение размера штрафа для микро‑ и малых предприятий до уровня ИП, отмену одновременных штрафов для должностного и юрлица в случае вины только работника, а также введение принципа «одна проверка — одна санкция».
Напомним, законопроект готовился на площадке Корпорации МСП совместно с Минэкономразвития и представителями бизнеса. Его разработку курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.