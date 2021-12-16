Москва, 16 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Принятие разработанного Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП законопроекта с поправками в действующую редакцию КоАП поможет сделать законодательство более ориентированным на малое и среднее предпринимательство. Особенно это важно для преодоления последствий пандемии, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, комментируя заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что правительство внесет в КоАП изменения о смягчении наказания за допущенные нарушения малым и средним бизнесом.

Agency-kaluga Малый бизнес

«Эти изменения мы долго и тщательно разрабатывали вместе с Минэкономразвития и бизнес-сообществом. Понятно, что инициатив, которые предприниматели хотели бы видеть в виде законодательных норм гораздо больше, но четыре вошедших в данный законопроект — это те, что, сейчас наиболее востребованы. Именно их бизнес просил принять в первую очередь в ходе наших опросов. И это не просто косметические правки КоАП, а то, о чем реально просят предприниматели, и что способно улучшить деловой климат в нашей стране, вывести на новый уровень партнерские отношения государства и бизнеса», — отметил Александр Исаевич.

По его словам, четыре инициативы, вошедшие в законопроект, должны приниматься и работать вместе. Поправки предусматривают для предпринимателя «право на ошибку» и предупреждение при первом нарушении, снижение размера штрафа для микро‑ и малых предприятий до уровня ИП, отмену одновременных штрафов для должностного и юрлица в случае вины только работника, а также введение принципа «одна проверка — одна санкция».

«Предложенные поправки делают профилактику нарушений приоритетней наказания за них, стимулируют к соблюдению установленных требований, а не жестко карая даже при первом проступке. Поправки делают более гуманными штрафы для малого и среднего бизнеса, увязывая их суммы с размером предприятий. Применение санкций уже не будет толкать небольшие предприятия к банкротству, но останутся настолько существенными, чтобы предостеречь от повторения нарушения. Мы рассчитываем, на поддержку Госдумы и Совета Федерации», — заключил Александр Исаевич.

Напомним, законопроект готовился на площадке Корпорации МСП совместно с Минэкономразвития и представителями бизнеса. Его разработку курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.