Москва, , 16:28 — REGNUM Сроки ревакцинации, вероятно, придётся сократить из-за штамма коронавируса «Омикрон», заявила 16 декабря российский вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы.

Татьяна Голикова. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Duma.gov.ru

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Отметив, что «большинство стран рекомендуют проходить вакцинацию после шести месяцев», чиновник сказала:

«Также наши коллеги из других стран, где штамм «Омикрон» уже распространён, предлагают делать вторую прививку как можно скорее, не дожидаясь шести месяцев».

Она сказала, что сейчас в России «наблюдают за этим процессом» и, возможно, скорректируют сроки ревакцинации. Напомнив, что сейчас длительность действия сертификата вакцинированного установлена на год, она добавила, что срок может быть и продлён — всё будет зависеть от результатов наблюдений.

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