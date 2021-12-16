Екатеринбург, 16 декабря, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Свердловский облсуд снова отказался выпускать фотографа Дмитрия Лошагина досрочно из колонии. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

(сс) KlausHausmann В наручниках

«Рассмотрев доводы сторон, суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката Лашина, а постановление суда первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Лошагин был осуждён ранее за убийство своей супруги-фотомодели. 20 октября Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказался освобождать его из колонии. Перед этим он же несколько раз удовлетворял ходатайства, но затем облсуд отменял их.