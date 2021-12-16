Анкара, 16 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о повышении минимальной размера оплаты труда (МРОТ), сообщает 16 декабря RT.

Инфляция

По его словам, в 2022 году МРОТ будет повышен до 4250 лир с прежнего уровня в 2825 лир.

«Мы приняли решение, согласно которому в 2022 году МРОТ будет составлять как минимум 4250 лир. И для тех, у кого есть несовершеннолетние дети, эта цифра будет еще выше», — цитирует агентство слова Эрдогана.

Турецкий президент отметил, что это рекорд роста МРОТ за последние полвека.

Напомним, в Турции курс национальной валюты обрушился до исторического минимума.

На фоне этих событий международное рейтинговое агентство Fitch снизило «рейтинг дефолта» Турции со стабильного до негативного, обозначенного как «ВВ-».