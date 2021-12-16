Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Андрею Голомбиевскому доложить о смертельном ДТП на Невском проспекте, где водитель сбил двух пешеходов на переходе, один из них погиб. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе СКР.

Смертельное ДТП на Невском проспекте Sledcom.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поздним вечером 15 декабря водитель автомобиля Volkswagen Polo на большой скорости выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы и сбил двух человек. В результате наезда 23-летняя девушка погибла на месте, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии был госпитализирован. Водитель иномарки — 43-летний Сурен Т., предположительно, в состоянии алкогольного опьянения (от освидетельствования он отказался) был задержан на месте.

Органами полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Установлено, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Голомбиевскому доложить о ситуации», — говорится в сообщении.

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