Санкт-Петербург, 16 декабря 2021, 16:26 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Андрею Голомбиевскому доложить о смертельном ДТП на Невском проспекте, где водитель сбил двух пешеходов на переходе, один из них погиб. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе СКР.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что поздним вечером 15 декабря водитель автомобиля Volkswagen Polo на большой скорости выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы и сбил двух человек. В результате наезда 23-летняя девушка погибла на месте, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии был госпитализирован. Водитель иномарки — 43-летний Сурен Т., предположительно, в состоянии алкогольного опьянения (от освидетельствования он отказался) был задержан на месте.
Органами полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Установлено, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Голомбиевскому доложить о ситуации», — говорится в сообщении.
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