Москва, , 16:21 — REGNUM Рэпер Soda Luv (Владислав Терентюк) принял участие в хип-хоп викторине от интернет-издания Fast Food Music. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале проекта 16 декабря 2021 года.

Soda Luv Скриншот с YouTube

В рамках выпуска исполнитель ответил на 20 различных вопросов. Тематикой викторины стала хип-хоп культура всех времён и народов.

Напомним, что 14 декабря 2021 года Soda Luv выпустил новый альбом, получивший название Roomination. В пластинку вошла сразу 21 новая композиция.

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