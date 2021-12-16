Москва, 16 декабря, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Рэпер Soda Luv (Владислав Терентюк) принял участие в хип-хоп викторине от интернет-издания Fast Food Music. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале проекта 16 декабря 2021 года.

Скриншот с YouTube Soda Luv

В рамках выпуска исполнитель ответил на 20 различных вопросов. Тематикой викторины стала хип-хоп культура всех времён и народов.

Напомним, что 14 декабря 2021 года Soda Luv выпустил новый альбом, получивший название Roomination. В пластинку вошла сразу 21 новая композиция.