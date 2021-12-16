Минск, , 16:19 — REGNUM Татьяна Корж, супруга популярного белорусского артиста Макса Коржа, анонсировала новый проект мужа. Информацией она поделилась в публикации на своей странице в Instagram 16 декабря 2021 года.

Музыкальная пластинка (сс) andreas160578

https://www.instagram.com/p/CXiiZinq2bp/

В описании к публикации девушка написала: «В треках ты знаешь толк, громкости до самой высокой горы! Для тебя я сделал кое-что, чтобы гладить тебя басами P. S Сегодня не советую спать до 00:00». Однако что именно выпустит музыкант, Татьяна не уточнила.

Напомним, что за свою карьеру Макс Корж опубликовал четыре студийных альбома. Крайней выпущенной работой артиста является песня «Не твой», премьера которой состоялась 27 августа 2021 года.

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