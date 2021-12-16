Брянск, , 16:26 — REGNUM Приговор банде вымогателей, в которую входил действующий сотрудник правоохранительных органов, вынесен в Брянске, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

На скамье подсудимых находились пять жителей областного центра. С июля 2019 года по май 2020 года сообщники неоднократно вымогали деньги у наркозависимых граждан. Преступники грозились привлекать их к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещённых средств. Один из злоумышленников также оказался замешан в драке с незнакомцем.

Суд в зависимости от роли и степени участия вымогателей приговорил их к заключению на срок от девяти до двух лет в исправительных колониях строгого и общего режимов. Осуждённому, виновному в избиении человека, назначено два года лишения свободы условно.

Приговор ещё не вступил в законную силу.