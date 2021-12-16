Москва, , 16:18 — REGNUM Участники круглого стола на тему: «Цифровые технологии как способ совершенствования уровня безопасности на автомобильных дорогах», проходившего в Общественной палате Российской Федерации, высказались в поддержку внесенного на днях в Госдуму проекта федерального закона № 35 884−8 о внесении изменений в Федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «О безопасности дорожного движения». Законопроект призван закрепить правовую основу предрейсовых медицинских осмотров водителей с использованием дистанционных технологий. В обсуждении приняли участие эксперты профильных министерств и комитетов Государственной Думы, представители бизнеса, профессиональных объединений и транспортной отрасли.

Медосмотр Андрей Лавренчук, ИА REGNUM

Дискуссия о необходимости законодательного закрепления практики телемедицинских осмотров для водителей государственных и коммерческих автопарков велась несколько лет. Разрешению противоречий косвенно поспособствовало и ускоренное развитие цифровых технологий в период пандемии коронавирусной инфекции.

Законопроект внесен первым заместителем председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александром Жуковым, заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрием Савельевым, председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым, первым заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике Игорем Ананских, председателем комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

В работе круглого стола приняли участие председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Павел Пугачев, Игорь Ананских, и Дмитрий Хубезов.

Участники встречи поделились своим представлениями о перспективах новых технологических решений и тех преимуществах, которые они могут принести в транспортную отрасль. Самыми важными из них эксперты считают повышение доступности услуг медосмотров для предприятий, устранение влияния человеческого фактора и повышение достоверности результатов осмотров, расширение возможностей для профилактики профзаболеваний и, как следствие, потенциальное сокращение числа ДТП, связанных с неудовлетворительным состоянием здоровья водителей.

В своих выступлениях эксперты объяснили главные мотивы для предлагаемых изменений в законодательство.

Заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев высказал позицию своего ведомства: «Нормативное регулирование телемедицинских технологий было заложено в 2017 году. За эти годы практика позволила отработать все организационные и технологические механизмы для проведения телемедицинских консультаций. За 2020 год 1,7 млн человек находились на дистанционном мониторинге здоровья и было оказано 7 млн консультаций. Уже есть зарегистрированные медицинские изделия, которые позволяют проводить предрейсовый медосмотр водителей. Законодательно и организационно мы находимся на очень высокой стадии для того, чтобы перейти к закреплению этих норм в законодательстве и в практической реализации»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подчеркнул аспекты безопасности, которые несут дистанционные медосмотры водителей: «Этот закон позволит нам быть максимально спокойными за то, что люди, которые перевозят нас на автотранспорте, объективно здоровы и мы можем позволить доверить им свои жизни».

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов: «В современных условиях мы не мыслим развитие медицинских технологий без современных цифровых решений и телемедицины. То, что мы сейчас имеем в здравоохранении — это прорыв. У нас уже есть комплексы, которые могут дистанционно освидетельствовать водителей, некоторые из них имеют искусственный интеллект, который страхует врача ошибок. Сейчас мы готовы все это осуществить технически на хорошем безопасном уровне. Повторюсь — основная цель этого законопроекта — это обеспечить безопасность дорожного движения путем более тщательного контроля за состоянием здоровья водителей, чтобы риск ДТП максимально снизить. Ну и более того, наверняка это поднимет экономическую эффективность предприятий».

Об успешном региональном опыте рассказал главный внештатный специалист Минздрава Республики Башкортостан по телемедицине Салават Хасбиев:«Юридическая база, которая появилась в 2017 году позволила нам нарастить объем услуг телемедицины. И сейчас сторонников этих технологий становиться в Республике все больше и больше. Если в начале года проводилось около тысячи дистанционных медосмотров, то сейчас уже восемь тысяч».

Модератор дискуссии, член Совета Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов отметил: «В октябре 2017 года Президент страны дал поручение о разработке проведения автоматизированных дистанционных осмотров водителей и нормативной базы для их внедрения. Все новые технологии, которые мы имеем, должны своевременно внедряться и использоваться на благо наших граждан».

Итоги обсуждения легли в основу резолюции круглого стола, поддержанной всеми участниками. В ней зафиксировано общее понимание, что внедрение цифровых технологий в процессы медицинских осмотров в полной мере коррелирует с общественными интересами и повышает безопасность дорожного движения, снижает производственные риски и производственные затраты.

Для эффективного взаимодействия участникам круглого стола рекомендовано до 27 декабря 2021 года направить в Комиссию предложения по участникам рабочей группы для работы над законопроектом.