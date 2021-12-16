Пушкино, Московская область, 16 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Незаконную рубку деревьев удалось пресечь в Подмосковье. Об этом 16 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лес

Незаконная рубка деревьев происходила вблизи деревни Федоровское Пушкинского округа. Выявить её удалось в ходе патрулирования лесного фонда сотрудники лесной охраны Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес».

"Нарушителя удалось задержать с поличным на месте совершения правонарушения, куда был вызван наряд полиции», — сказано в сообщении.

Злоумышленник срубил 68 берез и 4 ели. Сотрудники лесной охраны составили административные протоколы, документы были направлены в полицию для возбуждения уголовного дела. Ущерб оценивается в сумму более 2 млн рублей.