Киев, , 16:15 — REGNUM Инцидент с участием бывшего украинского президента Петра Порошенко произошёл в студии телеканала «Рада». Отрывок публикует 16 декабря телеканал «НАШ».

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-президент ворвался в студию, где шёл прямой эфир, заявив о нецелевом использовании этим парламентским СМИ государственных средств. По его словам, «указки офиса президента [Украины] мешают работе народных депутатов».

Пообещав «так этого не оставить», он повернулся спиной к зрителям, а лицом — к ведущей и, назвав её «молодой девочкой», посоветовал «не принимать участия в этом скандале».