Красногорск, , 16:13 — REGNUM Зимой 2021−2022 годов на территории Подмосковье будет работать порядка 450 ледовых катков. Об этом 16 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Каток Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

При этом 190 объектов будут предназначены для массового катания. Ледовые площадки обустроят на центральных площадях, в скверах, парках и во дворах. С искусственным льдом будут работать 49 катков.

«Губернатор ставит перед нами задачу развивать среду так, чтобы в каждом городе было несколько пространств, парков, где ты можешь гулять, отдыхать безопасно и комфортно. Для нас со своей стороны важно не только благоустроить, но и сделать их интересными, востребованными и насытить сервисами», — сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

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