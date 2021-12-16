Красногорск, 16 декабря, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Зимой 2021−2022 годов на территории Подмосковье будет работать порядка 450 ледовых катков. Об этом 16 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Каток

При этом 190 объектов будут предназначены для массового катания. Ледовые площадки обустроят на центральных площадях, в скверах, парках и во дворах. С искусственным льдом будут работать 49 катков.

«Губернатор ставит перед нами задачу развивать среду так, чтобы в каждом городе было несколько пространств, парков, где ты можешь гулять, отдыхать безопасно и комфортно. Для нас со своей стороны важно не только благоустроить, но и сделать их интересными, востребованными и насытить сервисами», — сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.