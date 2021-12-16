Тверь, 16 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Спектр проводимых высокотехнологичных операций расширили в 2021 году в Тверской областной клинической больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе правительства региона. Вопрос развития здравоохранения обсуждался накануне, 15 декабря, на пресс-конференции губернатора Игоря Руденя по итогам 2021 года.

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Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что главные задачи, стоящие сегодня перед отраслью, — это усиление медицинскими кадрами муниципалитеты, улучшение работы службы скорой медицинской помощи в районах, а также развитие телемедицины, что позволит медикам на местах проводить дистанционные консультации с высококвалифицированными специалистами ОКБ по лечению пациентов.

В 2021 году в кардиохирургическом отделении Тверской облбольницы начали выполнять операции по удалению доброкачественных опухолей сердца с протезированием биологических клапанов сердца — впервые медики учреждения использовали биологический протез (ксенографт). Таким образом, сделан ещё один шаг к достижению уровня федеральных медицинских учреждений.

«Операции с использованием биологического протеза имеют ряд преимуществ. Такие протезы формируют структуру кровотока, близкую к физиологической, обладают низкой тромбогенностью, в большинстве случаев позволяют избежать приёма антикоагулянтной терапии», — пояснил заведующий кардиохирургическим отделением ОКБ Алексей Анохин.

На данный момент хирурги Тверской ОКБ провели пять операций по протезированию клапанов сердца биологическим протезом, также проведена операция по удалению миксов левого предсердия в сочетании с аортокоронарным шунтированием.

Всего в 2021 году в кардиохирургическом отделении выполнено около 18 операций по протезированию клапанов сердца, 180 — аортокоронарного шунтирования.

Кроме того, с 2021 года в нейрохирургическом отделении ОКБ впервые начали выполняться операции по экстра-интракраниального микрососудистого анастомоза. Операции позволяют создать обходной путь кровоснабжения головного мозга при закупорке или критическом сужении собственного сосуда. Анастамоз накладывается на сосуды очень мелкого диаметра — нейрохирурги в данном случае выполняют «ювелирную работу». Такие операции помогают предотвратить возникновение инсультов, а также повторные ишемические инсульты у пациентов с гемодинамическизначимыми стенозами или окклюзией внутренней сонной артерии, улучшить реабилитационный прогноз у пациентов, перенесших ишемический инсульт, восстановить кровоснабжение поврежденной области после ишемического инсульта.