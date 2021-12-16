Екатеринбург, 16 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В начале декабря трое свердловчан устроили футбольный матч на проезжей части одной из дорог Екатеринбурга. Двое из них оказались блогерами. Они хотели заснять ролик для одной из соцсетей. Молодых людей оштрафовали сразу по нескольким статьям, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Штраф получил и водитель автобуса, которого наняли блогеры. Екатеринбуржец 1997 года рождения должен был доставить команду игроков к месту футбольного матча.

Блогеры получили административное наказание по части 1 статьи 20 КоАП («Организация опасной игры» и статье 12.29 КоАП («Нарушение ПДД пешеходом»). Каждый блогер получил штраф в размере 10 тысяч рублей. Водитель микроавтобуса смог отделаться штрафом в полторы тысячи рублей за нарушение требований знака «Остановка запрещена».

Отметим, ранее молодые люди уже получали административное наказание за подобный инцидент. Блогеры сыграли партию в шахматы посреди проспекта Ленина.