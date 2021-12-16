Москва, 16 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Оператор социальной рекламы завершил прием заявок на конкурс для некоммерческих организаций, предполагающий бесплатное размещение социальной рекламы в интернете. К рассмотрению принято более 140 заявок.

Maxpixel.net Социальная реклама

Итоги конкурса подведут в начале февраля, а первые федеральные кампании на крупнейших интернет-площадках компаний «Яндекс», VK и Rambler Group стартуют в марте 2022 года. Каждый победитель получит более 100 млн показов баннерной рекламы.

«Первый конкурс на бесплатное размещение соцрекламы для НКО можно считать состоявшимся. Мы получили 145 заявок от некоммерческих организаций из 27 регионов России! Топ-5 — это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область, Алтайский край. Самыми популярными темами соцрекламы стали социальная поддержка людей с ОВЗ, поддержка людей в трудной жизненной ситуации, а также повышение уровня финансовой и правовой грамотности населения. На них приходится практически 50% всех заявок», — рассказал заместитель генерального директора Института развития интернета по соцрекламе Андрей Воронков.

Теперь независимые эксперты будут оценивать значимость и масштаб социальной рекламы, ее ориентацию на массовую аудиторию, оригинальность и корректность рекламного сообщения, креативность и новизну идеи, а также сайт, на который будет переходить пользователь при взаимодействии с рекламным баннером. Окончательное решение о выборе финалистов примет Комиссия по отбору проектов социальной рекламы.

Прием заявок на первый конкурс проводился с 15 ноября по 15 декабря 2021 года. Социальная реклама принималась по 12 социально значимым направлениям, в том числе «Социальная поддержка людей с ОВЗ, изменение отношения общества к людям с ОВЗ», «Оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации, в том числе людям, находящимся за чертой бедности», «Повышение уровня финансовой, правовой и иной грамотности населения», «Развитие добровольчества (волонтёрства) по разным направлениям социальной поддержки», «Развитие внимания к пожилым людям, изменение отношения общества к проблемам пожилых людей», «Информирование о программах медицинской помощи населения, проведения бесплатной диагностики», «Повышение уровня экологической культуры, бережного отношения к окружающему миру», «Развитие системы профилактики социального сиротства, изменение отношения общества к теме сиротства», «Профилактика алкоголизма, наркомании, а также ВИЧ, СПИД, онкологии, инсульта и других заболеваний».

Поправки в закон «О рекламе», принятые летом этого года, дали новые возможности для НКО в части популяризации их деятельности через бесплатное размещение социальной рекламы в Сети. Согласно изменениям, интернет-площадки с посещаемостью более 100 тысяч российских пользователей в сутки предоставляют Оператору рекламный инвентарь для бесплатного размещения социальной рекламы, в том числе некоммерческих организаций. Такой инвентарь уже предоставили «Яндекс», VK, Rambler Group, были проведены несколько тестовых кампаний. Также с 2022 года Оператор планирует привлечь к деятельности и иностранных игроков: TikTok, YouTube, Google, Facebook. С этими площадками в настоящее время ведутся переговоры.

В 2022 году планируется провести большое число крупных федеральных рекламных кампаний по самым разным темам, в том числе проблеме бездомных и защите их прав. Недавно ИРИ подписал соответствующий договор с благотворительным фондом «Доктор Лиза».

Согласно принятым летом этого года нормам закона «О рекламе», для координации вопросов распространения социальной рекламы на сетевых ресурсах в законодательство было введено понятие Оператора социальной рекламы в сети Интернет. Функциями Оператора правительство РФ наделило АНО «ИРИ».

Информационные ресурсы с ежедневным охватом свыше 100 тыс. пользователей Рунета должны предоставить оператору 5%-ную квоту на размещение социальной рекламы. Также организация получает сведения об объемах распространения рекламы от площадок-рекламораспространителей, ведет учет форм, способов и средств распространения соцрекламы в Сети, проводит тестовые рекламные кампании.

Норма о 5%-ной квоте существует уже 15 лет, но фактически работала только для ТВ, печатных изданий и наружной рекламы. В интернете из-за отсутствия соответствующего механизма квота регулировалась только за счет самоорганизации участников рынка.