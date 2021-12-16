Завершен прием заявок от НКО на размещение соцрекламы в интернете
Москва, 16 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Оператор социальной рекламы завершил прием заявок на конкурс для некоммерческих организаций, предполагающий бесплатное размещение социальной рекламы в интернете. К рассмотрению принято более 140 заявок.
Итоги конкурса подведут в начале февраля, а первые федеральные кампании на крупнейших интернет-площадках компаний «Яндекс», VK и Rambler Group стартуют в марте 2022 года. Каждый победитель получит более 100 млн показов баннерной рекламы.
Теперь независимые эксперты будут оценивать значимость и масштаб социальной рекламы, ее ориентацию на массовую аудиторию, оригинальность и корректность рекламного сообщения, креативность и новизну идеи, а также сайт, на который будет переходить пользователь при взаимодействии с рекламным баннером. Окончательное решение о выборе финалистов примет Комиссия по отбору проектов социальной рекламы.
Прием заявок на первый конкурс проводился с 15 ноября по 15 декабря 2021 года. Социальная реклама принималась по 12 социально значимым направлениям, в том числе «Социальная поддержка людей с ОВЗ, изменение отношения общества к людям с ОВЗ», «Оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации, в том числе людям, находящимся за чертой бедности», «Повышение уровня финансовой, правовой и иной грамотности населения», «Развитие добровольчества (волонтёрства) по разным направлениям социальной поддержки», «Развитие внимания к пожилым людям, изменение отношения общества к проблемам пожилых людей», «Информирование о программах медицинской помощи населения, проведения бесплатной диагностики», «Повышение уровня экологической культуры, бережного отношения к окружающему миру», «Развитие системы профилактики социального сиротства, изменение отношения общества к теме сиротства», «Профилактика алкоголизма, наркомании, а также ВИЧ, СПИД, онкологии, инсульта и других заболеваний».
Поправки в закон «О рекламе», принятые летом этого года, дали новые возможности для НКО в части популяризации их деятельности через бесплатное размещение социальной рекламы в Сети. Согласно изменениям, интернет-площадки с посещаемостью более 100 тысяч российских пользователей в сутки предоставляют Оператору рекламный инвентарь для бесплатного размещения социальной рекламы, в том числе некоммерческих организаций. Такой инвентарь уже предоставили «Яндекс», VK, Rambler Group, были проведены несколько тестовых кампаний. Также с 2022 года Оператор планирует привлечь к деятельности и иностранных игроков: TikTok, YouTube, Google, Facebook. С этими площадками в настоящее время ведутся переговоры.
В 2022 году планируется провести большое число крупных федеральных рекламных кампаний по самым разным темам, в том числе проблеме бездомных и защите их прав. Недавно ИРИ подписал соответствующий договор с благотворительным фондом «Доктор Лиза».
Согласно принятым летом этого года нормам закона «О рекламе», для координации вопросов распространения социальной рекламы на сетевых ресурсах в законодательство было введено понятие Оператора социальной рекламы в сети Интернет. Функциями Оператора правительство РФ наделило АНО «ИРИ».
Информационные ресурсы с ежедневным охватом свыше 100 тыс. пользователей Рунета должны предоставить оператору 5%-ную квоту на размещение социальной рекламы. Также организация получает сведения об объемах распространения рекламы от площадок-рекламораспространителей, ведет учет форм, способов и средств распространения соцрекламы в Сети, проводит тестовые рекламные кампании.
Норма о 5%-ной квоте существует уже 15 лет, но фактически работала только для ТВ, печатных изданий и наружной рекламы. В интернете из-за отсутствия соответствующего механизма квота регулировалась только за счет самоорганизации участников рынка.