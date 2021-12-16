Баку, , 16:07 — REGNUM В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 984 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 12 440 тестов. Об этом 16 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

За время пандемии в республике выявили 608 060 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 582 243 человека, в том числе 1748 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 17 668 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8149 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1156 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 11 848 тестов. Выздоровевшими медики признали 1739 человек. Скончались 14 пациентов с диагнозом COVID-19.