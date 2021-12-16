Москва, , 16:04 — REGNUM Жителям РФ становится всё труднее получить потребительский кредит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала информацию о том, что в России падает выдача потребительских кредитов.

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«Со второй половины 2021 года российский регулятор пытается охладить рынок необеспеченного потребительского кредита. В октябре 2021 года было второе за год ужесточение требований по таким кредитам. В результате населению становится все труднее получить такой заем, — сказала Степанова. — Рост просроченной задолженности по розничным кредитам замедлился, но тем не менее Банк России всеми силами старается ограничить нарастание необеспеченного кредитования, дабы защитить стабильность банковской системы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что снижение выдачи потребительских кредитов в России скажется на уровне потребительского спроса в депрессивных регионах страны.

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