Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 16:27 — REGNUM Документ, который недавно принял парламент Республики Сербской и который касается возвращении автономии ряда полномочий, в том числе в сфере обороны и налогообложения, не в коем случае не противоречит конституции Боснии и Герцеговины и Дейтонскому мирному соглашению. Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 16 декабря во время встречи с советником госсекретаря США Дереком Шоле.

Милорад Додик Medija centar Beograd

Додик также подчеркнул, что Баня-Лука уважает территориальную целостность БиГ.

«Республика Сербская выступает за сохранение мира, за диалог и соблюдение конституции БиГ. Мы ожидаем, что и другие стороны в БиГ вернутся к конституционным решениям, которые обязательны для исполнении всеми сторонами», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Напомним, что решение парламента Республики Сербской об отмене согласия на формирование общей армии на уровне БиГ вызвало острую негативную реакцию Запада.