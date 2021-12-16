16 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировала деятельность сразу в нескольких регионах мира. Террористы совершили несколько дерзких нападений в Ираке, Сирии, Северной Африке. Ряд арабоязычных СМИ склонны считать, что группировка переживает «второе рождение» и в ближайшее время вновь заявит о себе как о мировой политической силе. Местные источники связывают рост активности с кризисом, который переживает Ближневосточный регион.

Джон Доу, , 16:38 — REGNUM «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переживает период упадка. После того как в 2017 году пали главные цитадели группировки — сирийский город Ракка и иракский Мосул — уцелевшие отряды боевиков ушли в глубокое подполье. Однако группировка не исчезла в одночасье. Уцелевшие отряды исламистов укрылись в горных труднодоступных районах Афганистана, в пустыне Сахара, на Синае, в Мозамбике, Нигерии и других регионах.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Но некоторые из боевиков предпочли остаться на территории «Ирака и Леванта» — региона, где группировка возникла в 2010-х годах. Наиболее многочисленные отряды боевиков скрываются в районе сирийской пустыни Джазира. Радикалы используют политическую нестабильность в стране и нехватку у сирийского правительства сил для тотального прочёсывания всей пустыни. Группы боевиков атакуют конвои военной техники и гражданский транспорт, следующий по трассе Хомс — Пальмира — Дейр-эз-Зор, которая является единственной магистралью, соединяющей запад и центр страны.

В этом регионе ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяет старую как мир тактику: ударил — убежал. В начале декабря 2021 года террористы напали на конвой автобусов, перевозивший работников одного из сирийских нефтяных месторождений. В результате нападения погибли 10 человек, а радикалы поспешно отступили и укрылись на своих базах в пустыне. Иногда несколько «спящих» группировок объединяются для нападений на крупные соединения сирийской армии и ополчения «Лива-аль-Кудс».

В Ираке декабрь тоже ознаменовался резким ростом активности боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сразу по всей территории страны. Исламисты совершили серию нападений на мирные населённые пункты в Иракском Курдистане. При этом боевики неоднократно провоцировали силы курдского ополчения на ответные действия, заманивая военные колонны в засады и подрывая армейскую бронетехнику. 7 декабря террористы организовали двойной теракт в городе Басра на юге Ирака. В результате нападения погибли 12 человек.

Басра (сс) David Stanley

Нападения происходят на фоне глубокого политического и финансового кризиса, в котором находится регион Ближнего Востока. В Ираке ситуация осложняется тем, что ряд политических партий оспаривает итоги недавних парламентских выборов в стране и занимается созданием коалиций друг против друга. К счастью, пока что политическим силам в Ираке удаётся на время забыть о своей вражде и объединиться против общего противника.

В Курдистане отряды местного ополчения «Пешмерга» объединились с армией Ирака для проведения совместных антитеррористических операций. На юге страны военным помогает ополчение мусульман-шиитов «Аль-Хашд аш-Шааби». Однако вскоре ситуация может резко измениться. Власти Ирака давно требуют от шиитов разоружиться, те же на любую попытку давления отвечают переброской своих сил в Багдад. В случае, если новое правительство Ирака решит разоружить шиитское ополчение силой оружия, страна может оказаться на грани новой гражданской войны. Причём, как показывают события 2014−2015 годов, ополченцы зачастую воюют в разы лучше иракских солдат.

Любая политическая нестабильность, а тем более вооружённый конфликт может дать ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шанс вновь взять часть регионов страны в свои руки. Тем более что жители центральных районов страны традиционно выступают как против властей в Багдаде, так и против мусульман-шиитов. Многие из них покорились правительству на словах, однако в случае появления нового халифата треугольник «Багдад — Тикрит — Рамади» может вновь полыхнуть, как это уже неоднократно бывало в недавнем прошлом.

Багдад (сс) U.S. Air Force

Недавние нападения это не повод бить в набат, но в то же время это — недвусмысленный сигнал: терроризм на Ближнем Востоке не исчез. Он находится в глубоком нокауте, но вынашивает мечты о реванше. Поэтому всем политическим и военным силам региона стоило бы хотя бы на время забыть о внутренних противоречиях. Тем более, что даже небольшого обострения может хватить для того, чтобы нарушить установившийся в регионе шаткий мир и дать террористам второй шанс на построение нового «Халифата».