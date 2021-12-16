Во Франции закрыли более 3000 классов из-за коронавируса
Париж, 16 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке объявил, что 3150 учебных классов закрыли во Франции из-за эпидемии, сообщает Le Figaro.
Андрей Алексеев ИА Красная Весна
Париж. Франция
«Дети могут быть инфицированы, в настоящее время это те, кому меньше 12 лет, потому что они единственные, кто не вакцинирован», — заявил министр образования Франции.
По словам министра, детей проверяют в три раза чаще, чем взрослых. Каждую неделю в начальных школах во Франции делают 400 000 тестов.
На прошлой неделе министерство объявило о закрытии 3 208 классов.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции ужесточают правила поездок из Великобритании в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон».