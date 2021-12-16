Москва, , 16:02 — REGNUM В РФ не стоит ждать подорожания продуктов питания на 20−30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил заместитель проректора по научной работе финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров. Так он прокомментировал данные Минсельхоза РФ, согласно которым себестоимость производства в России продуктов питания выросла на 20−30%.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Себестоимость производства продуктов питания выросла, так как у бизнеса выросли затраты на сырье и материалы, упаковку и тару, а также содержание оборудования и иных инструментов, которые прямо или косвенно привязаны к курсу доллара, а также к иным внешним факторам, как, например, удорожание грузоперевозок. Однако я не думаю, что цены на питание вырастут на 20−30%, — сказал Лавров. — Если такое и случится, то либо только с импортными товарами, либо с теми, производство которых требует большого количества импортных составляющих (например пальмовое масло)».

Экономист подчеркнул, что правительство РФ пытается разорвать связь мировых цен с внутрироссийскими, но это «не простой процесс».

«Рынок меняется очень быстро. И для более эффективной борьбы с ростом цен из-за подорожания импорта нужно детально изучить структуры издержек в процессе производства продуктов питания и стимулировать развитие этих составляющих в РФ», — сказал Лавров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России для борьбы с ростом цен следует наладить более эффективное антимонопольное регулирование торговых сетей.

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