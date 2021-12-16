Москва, 16 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 16 декабря, по состоянию на 15:30 по мск котировки нефти марки Brent подрастает на 0,54%, до $74,28 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

«Большинство других сырьевых позиций также подрастают в цене, освободившись от давления ожиданий, связанных с заседанием ФРС США, завершившимся 15 декабря.

Американский регулятор не стал излишне свирепствовать. В то же время инфляция в мире остается на высоких уровнях, что поддерживает интерес к сырьевым фьючерсам.

В то же время на рынок продолжают давить опасения, связанные с развитием пандемии, а также снижение спроса в строительном секторе Китая, уже приведшее к дефолтам по облигациям двух крупных девелоперов.

Так что ожидать бурного продолжения ралли пока оснований нет. Котировки нефти, в частности, уже несколько ниже уровней первой половины сегодняшних торгов.

В свете этого, скорее всего, цены на нефть продолжат движение в диапазоне $72,50−75,50 за баррель в ближайшее время», — считает эксперт.

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