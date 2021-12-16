Тбилиси, 16 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Лидеры оппозиционной партии, основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение» (ЕНД) не примут участие в новогоднем приёме президента Грузии Саломе Зурабишвили, назначенного на 16 декабря. Об этом журналистам сказал представитель ЕНД Леван Бежашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Форма встречи неординарная и называется новогодним приёмом. Конечно, мы не сможем принять участие во встрече, но приветствуем решение той части оппозиции, которая воспользуется этой возможностью», — сказал Бежашвили.

Он добавил, что в партии готовы начать процесс примирения в более делом формате. В целом в ЕНД поддерживают попытку Зурабишвили снизить поляризацию между партиями в Грузии.

Напомним, в Грузии на протяжении нескольких лет наблюдается противостояние между «Мечтой» и ЕНД. Лидеры обеих партий обвиняют оппонентов в неконструктивной политике и преступлениях. Это две самые крупные политические силы в стране. После заключения в тюрьму вернувшегося на родину Саакашвили ситуация ещё больше накалилась.