Москва, 16 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Снижение выдачи потребительских кредитов в России скажется на уровне потребительского спроса в депрессивных регионах страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Российские банки стали более консервативно подходить к выдаче потребительских кредитов. Серьезно влияет и позиция Банка России, опасающегося перегрева рынка потребительского кредитования, — сказал экономист. — Отчасти заемщики переместились в микрофинансовые организации или, что еще хуже, воспользовались услугами «черных» кредиторов и современных «процентщиц».

Как полагает Цыганов, снижение выдачи потребительских кредитов скажется на уровне потребительского спроса в депрессивных регионах, маленьких поселках и деревнях, жителям которым придется искать всё более дешевый ассортимент товаров и снижать расфасовку продуктов для сохранения возможности их приобретения, пусть и в меньшем количестве.

«Переломить тренд получится вместе с завершением пандемии и началом уверенного роста российской экономики, повышением реальных доходов населения», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, то, что в России сокращается объем предоставленных банками потребительских кредитов, объяснили ужесточением требований, которые предъявляет Центральный банк РФ.