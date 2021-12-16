Уфа, 16 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. 167 объектов дорожной инфраструктуры намерены отремонтировать в 2022 году в Башкирии в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Sevastopol.gov.ru Ремонт дорог

Работы планируется провести на объектах общей протяженностью свыше 255 км, в том числе на 32 объектах Уфимской агломерации и 36 объектах Стерлитамакской агломерации, планируется отремонтировать 99 объектов ремонта автодорог межмуниципального и регионального значения, которые не входят в агломерации.

Помимо этого, одобрена заявка Башкирии по предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 14,8 млрд рублей. Эти средства планируют направить на возведение объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в новых микрорайонах Уфы и Нефтекамска.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии доля автомобильных дорог республиканского значения, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась до 55,6%, доля дорожной сети городских агломераций — до 71%.