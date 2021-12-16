Варшава, 16 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Социологический центр IBRiS провел исследование общественного мнения в Польше по поводу отношения к возможному распространению нового штаммп коронавируса, получившего название «Омикрон». Результаты были обнародованы в издании Rzeczpospolita.

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По итогам опроса оказалось, что 68% респондентов опасаются распространения нового штамма в Польше. Иной точки зрения придерживается лишь 28%. Остальные не имеют четкого ответа на поставленный вопрос.

Исследование было проведено 9−10 декабря. В нем приняло участие 1 080 взрослых жителей Польши.