Вашингтон, , 16:00 — REGNUM В четверг, 16 декабря, в США состоится судебное заседание по делу американского чемпиона Олимпийских игр (ОИ) по плаванию Клита Келлера, обвиняемого в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Перед началом штурма Капитолия (сс) Tyler Merbler

История с беспрецедентным преследованием участников так называемого «штурма» американского Капитолия является ярчайшим свидетельством деградации системы правосудия США.

С одной стороны, от ответственности освобождены тысячи участников настоящих погромов, грабежей и преступлений — только потому, что они являются сторонниками движения BLM (Black Lives Matter). С другой стороны, горстку участников «штурма Капитолия» судят по самым тяжелым, террористическим статьям, и никого не смущает даже последовавшая затем череда странных смертей среди полицейских, защищавших в тот день здание.

В этом свете сделка с прокуратурой двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Клита Келлера выглядит вполне понятной. 2 октября он признал незаконное проникновение в Капитолий и вину по одному пункту обвинения, выразив желание сотрудничать со следствием в обмен на снятие остальных обвинений. В итоге пловец может отделаться относительно легко — заключением на срок 27 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне палата представителей США проголосовала за привлечение экс-главы аппарата Белого дома Марка Медоуза при администрации президента Дональда Трампа к ответственности за отказ сотрудничать со спецкомитетом, проводящим расследование штурма Капитолия 6 января.