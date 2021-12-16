Москва, , 16:00 — REGNUM Дефицит работников будет нарастать, что связано с демографической ситуацией и диспропорциями на рынке труда, вызванными длительным периодом падения престижа рабочих специальностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные FinExpertiza о том, что дефицит работников на российском рынке труда оказался максимальном с 2014 года.

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«Дефицит работников будет нарастать, что связано с демографической ситуацией, диспропорциями на рынке труда, связанными с длительным периодом падения престижа рабочих специальностей и появлением новых трудовых функций, требующих переобучения, — сказал Цыганов. — Отдельно стоит выделить мигрантов, которых объективно стало меньше и это вызвало дефицит рабочих рук. Но с другой стороны, привлечение дешевой рабочей силы длительное время сдерживало внедрение новых технологий и автоматизации в строительстве, логистике, ЖКХ, сфере услуг и торговле».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рекордное количество вакансий на рынке труда в России и спрос на рабочую силу объяснили благоприятной ситуацией в экономике.

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