Екатеринбург, 16 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал причину предстоящего повышения в общественном транспорте. По словам мэра, повышение тарифов позволит вытащить из затяжного кризиса ЕМУП «Гортранс» — крупнейшего перевозчика Екатеринбурга.

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Глава города выразил надежду на то, что увеличение тарифов сможет привлечь новые кадры в транспортные парки. Это позволит сократить интервал в движении трамваев и троллейбусов.

Алексей Орлов отметил, что повысить тариф планируют с 1 февраля. Стоимость проезда составит 33 рубля. Сейчас горожане могут совершить поездку за 28 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перевозчики уже подали документы в Региональную энергетическую комиссию. «Гортранс» просил о повышении тарифов до 37 рублей. Однако свердловские власти считают, что к такой стоимости население пока не готово.