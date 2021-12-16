Саратов, 16 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Средняя заработная плата в Саратовской области по итогам 9 месяцев 2021 года составила 35 853 рубля, что больше аналогичного периода прошлого года на 9,5%. По темпам роста зарплаты регион занял четвертое место в Поволжье, сообщает минэкономразвития Саратовской области.

Pixabay.com Очень солидная зарплата

Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в сфере информации и связи (+17,3%) оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (+15,7%), предоставлении прочих видов услуг — рост на 14,5%, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — на 14,1%, строительстве — на 13,7%, водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 13,5%, обрабатывающих производствах — на 13,4%.

Зарплата выше средней по области по итогам 9 месяцев 2021 года регистрируется в сферах по добыче полезных ископаемых; в области информации и связи; профессиональной, научной и технической деятельности; финансовой и страховой; обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха; транспортировке и хранении; обрабатывающих производствах.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в среднем на душу населения в 2022 году размер прожиточного минимума составит 10 629 рублей, для работающих жителей — 11 586 рублей, для пенсионеров — 9141 рубль и для детей — 11 067 рублей.

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