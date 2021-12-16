Москва, 16 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Вероятность того, что в РФ будет легализован майнинг криптовалют, крайне невысока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала призывы представителей российского сообщества майнинга криптовалют легализировать эту деятельность.

Криптовалюта

«Каждый год майнеры зарабатывают в общей сложности около 2 млрд долларов и не платят налоги. Этот факт может повлиять на решение легализации майнинга, который может приравниваться к предпринимательству. Также правительство может повысить тарифы на потребление электроэнергии для майнеров, — сказала Кошелева. — Если майнеры будут платить налоги, а государство будет относиться к криптовалюте, как и к другим товарам, то, безусловно, это на руку бюджету страны».

Кроме того, она обратила внимание на то, что в России майнинг более выгоден, чем в ряде других стран, в первую очередь из-за низкой цены на электроэнергию.

«Основной минус легализации майнинга в том, что криптовалюта децентрализована. Кроме того, это высокорисковый и волатильный актив. Любая из криптовалют может обесцениться в любой момент, что создает большой риск для экономики страны», — добавила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что криптовалюты могут понадобиться РФ для обхода санкций.