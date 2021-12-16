Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 16 декабря, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,39%, до 73,42 рубля. Евро теряет 0,14%, сползая до 82,99 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Завершившееся 15 декабря заседание комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США не принесло неожиданностей.

Регулятор не стал повышать базовую учетную ставку, сохранив её на уровне 0,25%, на котором она находится уже 20 месяцев несмотря на озабоченность ростом инфляции.

Впрочем, стало известно, что в следующем году запланировано три повышения ставки по 0,25 процентных пункта, так что в результате она достигнет 1%.

Это, конечно, сократит денежное предложение, но пока не сулит рынку резкого закручивания гаек, так что большинство мировых рынков после объявления решения оживились и спрос на рисковые активы возрос.

Также было озвучено ожидаемое решение ещё на $30 млрд в месяц сократить программу выкупа облигаций с открытого рынка, доведя её объем до $60 млрд в месяц. То есть, деньги на рынок продолжат вбрасываться, хотя и в меньших объемах.

В свете этого сегодня рубль укрепляется к основным валютам на ожиданиях повышения ставки ЦБ РФ на заседании 17 декабря.

Правда, данные о некотором замедлении инфляции в России на прошлой неделе могут несколько снизить размер этого повышения, но вероятность такого исхода мала», — считает эксперт.

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