Варшава, , 15:57 — REGNUM В четверг, 16 декабря, санитарно-эпидемическая служба в Катовице подтвердила первый случай заражения штаммом «Омикрон» в Польше. Об этом во время заседания комиссии здравоохранения в парламенте сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска. Штамм был обнаружен в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото, передает Polskie Radio.

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Первый случай заражения штаммом «Омикрон» был зафиксирован в ноябре в ЮАР. На данный момент ученые продолжают его изучение.

Во вторник, 14 декабря, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что на сегодняшний день этот вариант зафиксирован в 77 странах. Он отметил, что эта разновидность коронавируса распространяется «со скоростью, которую мы не видели ни при одном другом штамме».

В свою очередь Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил, что существует «очень высокий» риск, что новый штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим в Европе в начале следующего года, и это приведет к возрастанию числа тяжелых случаев заболевания COVID-19.