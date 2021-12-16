Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Мужчина погиб в ДТП с участием нетрезвого молодого водителя, который не справился с управлением своей машины и совершил массовую аварию в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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ДТП произошло глубокой ночью 15 декабря у дома 48 по Каменноостровскому проспекту. 24-летний мужчина с признаками опьянения, управляя автомобилем BMW 525d, двигаясь от площади Льва Толстого в сторону улицы Профессора Попова, совершил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль Daewoo Matiz под управление 26-летнего мужчины. После чего совершил столкновение с движущимся по набережной реки Карповки автомобилем Mercedes-Benz CLS, под управлением 54-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель Mercedes от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — уточнили в полиции.

Подозреваемый задержан на основании стать 91 УПК РФ.