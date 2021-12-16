Озургети, Грузия, 16 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В грузинском селе Мерия Озургетского муниципалитета (регион Гурия) началось строительство автомобильного предприятия по сборке спецтехники. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба мэрии Озургети.

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«Это важный инвестиционный проект для Грузии, который будет осуществлён в Озургети. Новые инвестиционные проекты являются одним из основных приоритетов нашего плана из восьми пунктов, и мэрия Озургети будет активно работать в этом направлении в ближайшие годы», — заявил мэр муниципалитета Автандил Талаквадзе.

Сообщается, что проект осуществляет британская компания «Биелес». На предприятии будут собирать машины скорой помощи и другие спецмашины. В проект будет вложено $3,2 млн.

Сначала на заводе планируется трудоустроить 70 человек. Со временем коллектив должен разрастись до 250 человек.