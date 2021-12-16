Бухарест, , 15:53 — REGNUM Спецслужбы Румынии приступили к масштабной акции по выявлению и задержанию сотрудников пограничной полиции страны, подозреваемых в причастности к нелегальным схемам транзита через румынскую территорию нелегальных иммигрантов. Об этом 16 декабря сообщило Телевидение Румынии.

Пограничник Максим Цуканов © ИА Красная Весна

Согласно официальным данным, соответствующие рейды и обыски проводятся в штаб-квартире пограничной полиции в Тимишоаре на западе страны, а также на квартирах и в домах пограничников и прилегающих к городу населенных пунктах. По предварительной информации, следствие располагает фактами взяточничества, отмывания средств и участия в преступной группировке более чем 20 военнослужащих.

На данный момент сообщается о четырех задержанных лицах. Их должности, как и степень участия в преступных схемах, не разглашаются.