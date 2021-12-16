Волгоград, , 15:55 — REGNUM Тело 32-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружено в одном из частных домовладений хутора Качалин Суровикинского района Волгоградской области. В жестоком убийстве подозревают 21-летнего молодого человека, сына местного продавца, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Нож Nversia.ru

Установлено, что покупатель задолжал в продуктовом магазине 2,5 тысячи рублей. Об этом стало известно молодому человеку и он решил забрать деньги. Подозреваемый приехал домой к покупателю, между ними разгорелся конфликт, во время которого злоумышленник нанёс оппоненту 49 ножевых ранений.

Молодой человек задержан, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.