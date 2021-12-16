Сан-Паулу, Бразилия, , 16:18 — REGNUM Согласно последнему эпидемиологическому бюллетеню, опубликованному министерством здравоохранения Бразилии, число случаев лихорадки чикунгунья в 2021 году выросло на 31% относительно 2020 года. Об этом 16 декабря сообщило новостное агентство Folha de S.Paulo.

Комар — переносчик вируса чикунгунья Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library

Вирус чикунгунья, передающийся с укусом комаров, широко распространен в тропических странах. Заболевание начинается с сильной лихорадки и сопровождается сильной мышечной болью по всему телу, которая сохраняется даже спустя пять лет после излечения. Лекарств и вакцин против чикунгунья нет, но заболевание обладает низкой летальностью.

Тяжелее всего ситуация бразильском городе Сан-Паулу. Число заболевших подскочило в 65 раз: с 281 в 2020 году до 18,2 тысячи в 2021. Эксперты опасаются, что с наступлением летнего периода количество случаев увеличится еще больше.

«В этом году вспышка лихорадки может иметь тяжелые последствия, потому как медики устали от изнурительной работы, связанной с эпидемией коронавируса» — предупреждает член бразильского общества инфекционистов доктор Мелисса Фалькао.

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