Москва, , 15:50 — REGNUM Сегодня, 16 декабря, в Госдуме назначено первое чтение резонансного законопроекта об использовании медсертификатов о прививке от коронавируса для посещения общественных мест. В заседании примут участие вице-премьер России Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

За развитием событий пристально следят граждане России и иностранцы, которые планируют въезд на территорию РФ. Соотечественник Тимур Калашников уже несколько лет работает в Ташкенте, во время новогодних праздников он традиционно возвращается на родину, чтобы навестить родителей. Вопрос, который волнует Калашникова — сможет ли он и его семья получить медсертификат и беспрепятственно передвигаться по территории России?

«Мы с женой живем на две страны. В самый разгар пандемии находились в Ташкенте, там и вакцинировались. Новогодние праздники хотим провести дома, с семьей. Но я не знаю, дадут ли нам медсертификаты. Мы оба граждане России, я привит Спутником, жена — узбекско-китайской вакциной. На днях в новостях говорили о том, что для получения заветных сертификатов нам нужно будет дополнительно сдать тест на антитела.

Это обнадеживает, но все равно накладывает дополнительные сложности. Знаю, что очень многие соотечественники столкнутся сейчас с такой проблемой. Как ее решить? Думаю, что поможет взаимное признание вакцин. В Узбекистане, например, уже давно признали российскую вакцину и активно прививают ей местное население. Почему бы не сделать ответный шаг?»— поделился Калашников в беседе с корреспондентом издания.

О взаимном признании вакцин и сертификатов о прививках от COVID-19 в конце ноября говорил президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, без взаимного признания вакцин практически невозможны беспрепятственные передвижения граждан разных государств.

«Можно эффективно бороться с пандемией коронавируса только скоординировав действия всего мирового сообщества. Имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса», — сказал он в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Солидарное мнение в беседе с редакцией выразил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В начале пандемии России столкнулась с недобросовестной конкуренцией, когда западные страны с большим упорством пытались не пустить РФ на рынок вакцин, но для того, чтобы победить нужно бороться сообща.

«Пока не будет взаимного признания вакцин, будет международная стагнация на встречах, в проведении различных форумов, да и вообще в передвижении граждан. Все понимают, что бороться надо сообща и все приходят к тому, что необходимо признание зарубежных вакцин. Работа идет в этом направлении. Это касается и Узбекистана, и других стран СНГ — вопрос времени, который будет быстро решен», — заявил Джабаров.

Российские власти не должны идти по пути западных стран и политизировать вопрос вакцинации, заявил врач эпидемиолог, академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко:

«Конечно стоит признавать другие вакцины, не нужно капризничать, нужно дело решать. Разве это плохо? Не надо политизировать на здоровье людей. Мне все равно, я привился спутником и ревакцинировался им, и я не собираюсь никуда ехать. Но есть люди, которые этим живут, и они зарабатывают на этом деньги. Мы должны идти по правильному пути признания, не обращая внимание на политическую близорукость того же ЕС, иначе это будет вопреки здоровью людей и вопреки деловой активности наших граждан».

Вопрос признания зарубежных вакцин стоит на повестке правительства РФ и оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, однако на сегодняшний день конкретные шаги не предпринимаются. Джабаров и Онищенко уверены, что ускорить движение в этом направлении поможет признание российской вакцины в ВОЗ.