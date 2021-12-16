Лондон, 16 декабря, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон» пациенты часто жалуются на першение в горле и боли в пояснице. Об этом 16 декабря сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на данные экспертов из ЮАР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что южноафриканские медики изучили около 78 тыс. случае заражения новой разновидностью SARS-CoV-2 и отметили, что чаще всего у заразившихся «Омикроном» наблюдается першение в горле, чего не было при других штаммах вируса.

Также указывается, что наравне с этим у носителей новой разновидности коронавируса также отмечается боль в нижней части спины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России новый вариант коронавируса «Омикрон» выявлен у 25 человек.