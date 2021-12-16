Кострома, 16 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Костромской области Вадим Смирнов покинул свой пост с формулировкой «по собственному желанию». Об этом сообщает дума региона.

Вадим Смирнов

«Почему ухожу? Это не секрет. В моём возрасте (69 лет — прим. ред) пора заняться здоровьем, да и устал уже», — пояснил в беседе с ИА REGNUM Вадим Владимирович.

Напомним, Смирнов стал омбудсменом в 2013 году. До этого он работал в администрации Костромской области, с 1995 года по 2011 год занимал должность председателя избирательной комиссии региона. Кто будет исполнять его обязанности до назначения нового защитника прав людей в регионе, пока неизвестно.