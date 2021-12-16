Брюссель, 16 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Заседание Европейского совета (саммит Европейского союза) состоится 16−17 декабря в Брюсселе. Об этом ранее сообщила пресс-служба Евросовета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как ожидается, в ходе саммита ЕС будет проведено обсуждение продления экономических санкций против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений.

Кроме того, также на саммите неизбежно будет муссироваться тема «наращивания военного присутствия России» на границе с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация у границ Украины остаётся напряжённой.