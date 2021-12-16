Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Новая площадка с готовыми производственными зданиями появится в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новая крупная производственная площадка в Ленобласти

Lenobl.ru

Новый индустриальный парк разместится в Виллозском сельском поселении. Общая площадь территории развития — 168 610 кв. метров. Планируемый объем инвестиций составит более 3 млрд рублей. Первый этап парка планируется запустить в ноябре 2022 года, полностью проект будет реализован в течение трех лет.

«В парке будут предложена аренда готовых производственных зданий, ориентированных на резидентов с любыми потребностями. Это позволит бизнесу сразу начинать производство, без временных затрат на строительство», — отметили в обладминистрации.

Отметим, инициатором проекта является ООО «Логопарк Волхонка», уже имеющее реализованный проект — индустриальный парк «Волхонка» в промышленной зоне Горелово. Сегодня инвестор готовится к прохождению межведомственной комиссии по размещению производительных сил для получения статуса индустриального парка.

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