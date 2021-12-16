Москва, , 15:48 — REGNUM Автор статьи Карлос Торрес Диас, скорее, не упрекает Газпром, а пытается показать, что не всё так радужно в его перспективах, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Газпром Gaznadzor.gazprom.ru

«Заявляя, что повысив объемы поставок на 20% Газпром бы достиг снижения цен на газ в Европе, автор умалчивает о двух важных нюансах.

Во-первых, цены, по которым Газпром поставляет газ, лишь отчасти связаны с ценами на европейском рынке, причем не текущими, а более ранними. Так что прямо количество поставляемого Газпромом газа и рентабельность этих поставок не коррелируют.

А во-вторых, Газпром и без того существенно увеличил поставки в текущем году, что не мешает ценам расти — дефицит обусловлен рядом других причин.

Ну и, наконец, угрозы автора, что дорогой газ побудит европейцев более активно вкладываться в альтернативную энергетику, в результате чего Газпром понесет потери в будущем, обходят стороной тот факт, что отчасти как раз курс Европы на ускоренную декарбонизацию и стал одной из причин текущего кризиса.

В частности, закрытие в Европе станций на мазуте и угле, а также ставка на ветрогенераторы, которые из-за погодных условий не оправдали надежд», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром намерен продать максимально возможное количество газа по максимальным ценам, считает руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас.

Читайте также: В Британии упрекнули «Газпром» за желание получать прибыль от продаж газа