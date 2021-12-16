Минск, , 15:46 — REGNUM «Я уже говорил, что сейчас один из самых непростых этапов жизни страны: санкции, ковид, попытки расшатать нашу стабильность изнутри с целью изменения государственного строя. Но, невзирая на эти и другие вызовы, необходимо не допустить ухудшения основных экономических показателей и самое главное — защитить людей, сохранить их благосостояние хотя бы на уровне текущего года», — заявил 16 декабря Александр Лукашенко, проводя в президентском дворце совещание о противодействии международным санкциям.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Акцентируя внимание на февральском референдуме по проекту новой конституции (тайно созданной и до сих пор не опубликованной), Лукашенко связал её с проблемой международных санкций и сказал: «Санкционные игры ни в коей мере не должны отразиться и на предстоящих внутриполитических событиях. Рано или поздно мы выйдем из этой гонки санкций, антисанкций, но пока вынуждены отвечать на продолжающееся давление».

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко порадовался отсутствию нервозности в Нацбанке и Совмине, заявив: «Этот деловой настрой надо сохранять и дальше. Но самоуспокоенность (если это самоуспокоенность) недопустима. Каждый день должны быть видны результаты любой работы. Нужна как никогда монолитность и исполнительность!».

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«Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть. Задача — использовать сложившиеся условия нам во благо», — подчеркнул Лукашенко.

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