Москва, , 15:57 — REGNUM Деятельность группировки, предположительно хранившей, перевозившей и занимавшейся сбытом поддельных денег, пресечена в Москве. Об этом сообщила 16 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фальшивая купюра ГУ МВД России по Иркутской области

Речь идёт о крупнейшем канала сбыта поддельных денег. Правоохранители задержали четверых подозреваемых и провели в Московском регионе девять обысков. В результате изъяты печати организаций, деньги, банковские карты, иные предметы и документы.

Предположительно, подозреваемые систематически реализовывали в Москве фальшивые евро, доллары и рубли.

«Только в одном из банков под видом операций по обмену валюты они передали работникам кредитного учреждения 50 тысяч евро с признаками подделки», — рассказала Волк.

Поддельность купюр подтвердило исследование. Подозреваемые помещены под стражу, продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по статье 186 УК РФ.

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