Москва, , 15:45 — REGNUM Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение об аномально холодной погоде в Центральной России с 21 по 25 декабря.

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«С 21 по 25 декабря на территории Центрального федерального округа ожидается среднесуточная температура на 7−12 градусов ниже нормы», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанд.

По его словам, в ночные часы будет 21−26 градусов мороза, на севере округа — Ивановская, Ярославская, Костромская — до 30−35 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в предстоящие выходные, 18 и 19 декабря, в Москве ожидается небольшой снег, температура воздуха чуть ниже нуля, однако на следующей неделе прогнозируются морозы до — 20 °C.

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