Мадрид, , 15:44 — REGNUM Комиссия по общественному здравоохранению Испании одобрила применение третьей дозы против COVID-19 лицам старше 50 лет и тем, кто получил вакцину AstraZeneca — в основном это сотрудники служб первой необходимости в возрасте до 55 лет. Об этом пишет агентство EFE.

Вакцинация от коронавируса в Испании (сс) Administración del Principado de Asturias

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Предложение комиссии было поддержано минздравом страны и представителями автоносных сообществ.

Таким образом, Испания расширила возрастные группы, для которых разрешено применение третьих доз вакцины от COVID-19.